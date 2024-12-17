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Шахмар Мовсумов: Транзитные перевозки через Азербайджан в 2019-2024гг выросли более чем в 2,5 раза

Шахмар Мовсумов: Транзитные перевозки через Азербайджан в 2019-2024гг выросли более чем в 2,5 раза 11:18
Инфраструктура
17 декабря 2024 г. 11:47
Шахмар Мовсумов: Транзитные перевозки через Азербайджан в 2019-2024гг выросли более чем в 2,5 раза

Транзитные перевозки через Азербайджан в 2019-2024гг выросли более чем в 2,5 раза.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на Таможенно-бизнес форуме в Баку.

Он отметил, что международные транспортные коридоры укрепляют позиции Азербайджана как транзитной страны и создают значительные возможности для субъектов бизнеса: "Рост транзитных перевозок связан с усилением позиций Азербайджана в коридорах Север-Юг и Средний коридор. В частности, повышена эффективность грузоперевозок из Китая в Европу через Средний коридор, время транзита сокращено до 8-10 дней. Эти результаты достигнуты благодаря последовательной работе по внедрению электронных услуг. В результате использования электронной таможенной системы операции, которые раньше занимали несколько дней, теперь выполняются за несколько часов".

По словам Мовсумова, достижение конструктивного сотрудничества между частным сектором и государственными органами возможно путем диалога: "Кроме того, созданы более благоприятные условия для местных и иностранных инвесторов в области упрощения таможенных процедур, внедрения электронных услуг и устранения бюрократических барьеров".

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Версия на азербайджанском языке Şahmar Mövsümov: "Azərbaycan üzərindən tranzit daşımalar 2019-2024-cü illərdə 2,5 dəfədən çox artıb"

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