Шахин Мустафаев: Зангезурский коридор увеличит пропускную способность Среднего коридора на 15 млн тонн в год

Открытие Зангезурского коридора увеличит пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) на 15 млн тонн в год.

Как сообщает "Report", об этом заявил вице-премьер Шахин Мустафаев на специальном заседании Кабинета Министров, посвященном визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в США.

"Коридор (Зангезурский - ред.) является стратегическим мостом, соединяющим основную территорию Азербайджана с Турцией и Центральной Азией. В то же время, коридор будет играть роль новой артерии, связывающей Юго-Восточную Азию и Персидский залив со странами Северной Европы", - добавил он.