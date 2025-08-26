О нас

Шахин Мустафаев: Зангезурский коридор увеличит пропускную способность Среднего коридора на 15 млн тонн в год Открытие Зангезурского коридора увеличит пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) на 15 млн тонн в год.
Инфраструктура
26 августа 2025 г. 16:05
Открытие Зангезурского коридора увеличит пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор) на 15 млн тонн в год.

Как сообщает "Report", об этом заявил вице-премьер Шахин Мустафаев на специальном заседании Кабинета Министров, посвященном визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в США.

"Коридор (Зангезурский - ред.) является стратегическим мостом, соединяющим основную территорию Азербайджана с Турцией и Центральной Азией. В то же время, коридор будет играть роль новой артерии, связывающей Юго-Восточную Азию и Персидский залив со странами Северной Европы", - добавил он.

