Шахин Мустафаев: В основных водохранилищах критически низкий уровень воды

Напряженная ситуация в области водных ресурсов страны, к сожалению, продолжается

30 апреля 2020 года объем воды в основных водохранилищах страны по сравнению с соответствующим периодом 2019 года был ниже на 1,4 млрд кубометров, а в Мингячевирском водохранилище - на 1 млрд кубометров. Несмотря на низкий объем поступающей в течение года воды, в том числе в Мингячевирское водохранилище, благодаря принятым мерам по плановому и оптимальному использованию водных ресурсов, к концу года объем воды в основных водохранилищах по сравнению с тем же периодом 2019 года вырос на 320 млн кубометров, в том числе в Мингячевире - на 240 млн кубометров”.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев на проходящем в видеоформате совещании, посвященном итогам 2020 года, под председательством президента Ильхама Алиева.

По его словам, одним из основных факторов, позволяющих экономить воду, является адаптация использования воды для энергетических целей к использованию для орошения и коммунальных целей: "В настоящее время напряженная ситуация в области водных ресурсов страны, к сожалению, продолжается. В основных водохранилищах критически низкий уровень воды - 10,5 млрд кубометров против вместимости в 20,5 млрд кубометров, из которых 8,6 млрд кубометров - мертвый объем. В связи с этим краткосрочная цель состоит в том, чтобы довести объем воды в основных водохранилищах до более высокого уровня, чем в предыдущие три года, а затем привести объем воды в соответствие с минимальным уровнем 2016 года”.