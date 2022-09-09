О нас

Шахин Мустафаев: Транзитные грузоперевозки через Азербайджан выросли на 47%

Шахин Мустафаев: Транзитные грузоперевозки через Азербайджан выросли на 47% В январе-августе этого года транзитные грузоперевозки по территории Азербайджана увеличились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Инфраструктура
9 сентября 2022 г. 12:17
Шахин Мустафаев: Транзитные грузоперевозки через Азербайджан выросли на 47%

В январе-августе этого года транзитные грузоперевозки по территории Азербайджана увеличились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с российскими и иранскими официальными лицами в Баку, сообщает Report.

"Азербайджан, расположенный в Центре международных транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, в настоящее время превратился в важный транспортный и логистический центр региона. Между нашими странами существуют тесные исторические связи, общие культурные ценности. Азербайджан заинтересован в развитии стратегических отношений, политических, экономических и культурных связей с обеими странами. В частности, международный транспортный коридор Север-Юг, участником которого являются наши страны, является одним из крупнейших проектов транспортного сотрудничества: этот коридор имеет большое значение с точки зрения экономической эффективности, возможностей перевозки больших объемов грузов, экономии времени и безопасности", - отметил представитель правительства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Shahin Mustafayev: Transit cargo transportation through Azerbaijan increases by 47%
Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev: "Azərbaycan ərazisi ilə tranzit yük daşımaları 47% artıb"

Другие новости из категории

Самолет AZAL совершил технический рейс в Зангиланский международный аэропорт
ФотоСамолет AZAL совершил технический рейс в Зангиланский международный аэропорт
9 сентября 2022 г. 11:37
В Баку проходит встреча между официальными лицами Азербайджана, России и Ирана
ФотоВ Баку проходит встреча между официальными лицами Азербайджана, России и Ирана
9 сентября 2022 г. 11:22
В Нефтчале на улучшение водоснабжения потратят 13 млн манатов
В Нефтчале на улучшение водоснабжения потратят 13 млн манатов
9 сентября 2022 г. 09:29
Уставный фонд Агентства наземного транспорта Азербайджана составит около 6 млн манатов
Уставный фонд Агентства наземного транспорта Азербайджана составит около 6 млн манатов
8 сентября 2022 г. 17:55
Азербайджан и Турция обмениваются опытом в сфере морского транспорта
ФотоАзербайджан и Турция обмениваются опытом в сфере морского транспорта
8 сентября 2022 г. 17:39
БТА объявил конкурс еще по пяти регулярным маршрутным линиям
БТА объявил конкурс еще по пяти регулярным маршрутным линиям
8 сентября 2022 г. 17:09
Изменен график движения электропоездов Баку-Сумгайыт
ФотоИзменен график движения электропоездов Баку-Сумгайыт
8 сентября 2022 г. 16:57
Перевалка грузов через морские порты Казахстана в Азербайджан выросла вдвое
Перевалка грузов через морские порты Казахстана в Азербайджан выросла вдвое
8 сентября 2022 г. 16:24
Управление Мелиорации и водного хозяйства завершило три тендера на 11 млн манатов
Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов
8 сентября 2022 г. 14:11
В ОАО Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана произошли структурные изменения
В ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" произошли структурные изменения
8 сентября 2022 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi