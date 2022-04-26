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Шахин Мустафаев рассказал об открытии коммуникационных линий между Азербайджаном и Арменией

Шахин Мустафаев рассказал об открытии коммуникационных линий между Азербайджаном и Арменией Открытие экономических и транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, создание новых инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех государств региона.
Инфраструктура
26 апреля 2022 г. 18:12
Шахин Мустафаев рассказал об открытии коммуникационных линий между Азербайджаном и Арменией
Шахин Мустафаев

Открытие экономических и транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, создание новых инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех государств региона.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на сегодняшнем заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Ш.Мустафаев сказал, что с 28 марта один из пограничных пунктов Ширванлы - Ново-Филя, функционирующий между Азербайджаном и Россией, перешел на круглосуточный режим работы. Завершение реконструкции и расширение пограничного пункта Самур-Ярат придаст дополнительный импульс росту нашего товарооборота", - сказал вице-премьер.

По его словам, статистика прошлых лет показывает рост взаимных грузоперевозок, как двусторонних, так и транзитных.

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Версия на английском языке Shahin Mustafayev on opening of communication lines between Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev Azərbaycan və Ermənistan arasında kommunikasiya xətlərinin açılmasından danışıb

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