Шахин Мустафаев рассказал об открытии коммуникационных линий между Азербайджаном и Арменией

Открытие экономических и транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, создание новых инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех государств региона.

Открытие экономических и транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, создание новых инфраструктурных маршрутов отвечает интересам всех государств региона.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на сегодняшнем заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Ш.Мустафаев сказал, что с 28 марта один из пограничных пунктов Ширванлы - Ново-Филя, функционирующий между Азербайджаном и Россией, перешел на круглосуточный режим работы. Завершение реконструкции и расширение пограничного пункта Самур-Ярат придаст дополнительный импульс росту нашего товарооборота", - сказал вице-премьер.

По его словам, статистика прошлых лет показывает рост взаимных грузоперевозок, как двусторонних, так и транзитных.