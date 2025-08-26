Шахин Мустафаев: Работы по строительству автодороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд выполнены на 95%

Как сообщает "Report", об этом заявил заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев на специальном заседании Кабинета Министров, посвященном визиту президента Ильхама Алиева в США.

По словам вице-премьера, также завершено строительство 76 из 110 км железной дороги Горадиз-Агбенд.

Он отметил, что Азербайджан реализовал ряд инфраструктурных проектов для освоения своего транспортного потенциала: "Наша страна в настоящее время реализует новые проекты в этом направлении. Железнодорожная линия Баку–Тбилиси–Карс и Бакинский Международный морской торговый порт являются главными фундаментами этой стратегии".