О нас

Шахин Мустафаев: Проблемы на границе с Россией решены

Шахин Мустафаев: Проблемы на границе с Россией решены "Проблемы, которые ранее существовали на пограничных пунктах при автомобильных перевозках между Азербайджаном и Россией, устранены". Как сообщает Report, об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с российс
Инфраструктура
9 сентября 2022 г. 13:14
Шахин Мустафаев: Проблемы на границе с Россией решены

"Проблемы, которые ранее существовали на пограничных пунктах при автомобильных перевозках между Азербайджаном и Россией, устранены".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с российскими и иранскими официальными лицами в Баку.

"В этом году на азербайджано-российской границе на реке Самур был построен автомобильный мост Ялама-Газмалар, начали функционировать контрольно-пропускные пункты Ширванлы, Ениханубар, Тахиркенд. Увеличение пропускных возможностей пограничных пунктов, строительство новых, упрощение процедур пересечения границы создают основу для увеличения объемов грузоперевозок через нашу страну", - сказал Мустафаев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan rəsmisi: "Rusiya ilə sərhəddəki problemlər aradan qaldırılıb"

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
3 сентября 2022 г. 16:16
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
4 сентября 2022 г. 18:03
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
5 сентября 2022 г. 09:22
Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
ФотоБолее 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
6 сентября 2022 г. 08:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
6 сентября 2022 г. 11:03
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23
Управление Мелиорации и водного хозяйства завершило три тендера на 11 млн манатов
Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов
8 сентября 2022 г. 14:11
Товарооборот в столице вырос на 6%
Товарооборот в столице вырос на 6%
3 сентября 2022 г. 11:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi