Шахин Мустафаев: Проблемы на границе с Россией решены

Шахин Мустафаев: Проблемы на границе с Россией решены

"Проблемы, которые ранее существовали на пограничных пунктах при автомобильных перевозках между Азербайджаном и Россией, устранены". Как сообщает Report, об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с российс

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"Проблемы, которые ранее существовали на пограничных пунктах при автомобильных перевозках между Азербайджаном и Россией, устранены". Как сообщает Report, об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с российскими и иранскими официальными лицами в Баку.



"В этом году на азербайджано-российской границе на реке Самур был построен автомобильный мост Ялама-Газмалар, начали функционировать контрольно-пропускные пункты Ширванлы, Ениханубар, Тахиркенд. Увеличение пропускных возможностей пограничных пунктов, строительство новых, упрощение процедур пересечения границы создают основу для увеличения объемов грузоперевозок через нашу страну", - сказал Мустафаев. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook