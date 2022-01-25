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Шахин Мустафаев: Новый мост предотвратит пробки на ирано-азербайджанской границе

Шахин Мустафаев: Новый мост предотвратит пробки на ирано-азербайджанской границе "Строительство нового автомобильного моста через Астарачай предотвратит пробки на ирано-азербайджанской границе".
Инфраструктура
25 января 2022 г. 19:08
Шахин Мустафаев: Новый мост предотвратит пробки на ирано-азербайджанской границе
Шахин Мустафаев

"Строительство нового автомобильного моста через Астарачай предотвратит пробки на ирано-азербайджанской границе".

Как сообщает командированный в Астару сотрудник Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев на церемонии закладки фундамента моста.

“Когда мы ехали сюда, множество грузовиков стояли вдоль дороги. Это связано с неудовлетворительными условиями. Этот мост также предотвратит образование пробок", - сказал Ш.Мустафаев.

Он также затронул возможности нового моста: "Пандемия нанесла удар по торговым связям между странами. Однако между Ираном и Азербайджаном такой проблемы не возникло. Мы не остановили ни торговлю, ни экспорт. Наш товарооборот возрос на 30% по сравнению с предыдущим годом. В грузоперевозках этот рост составляет 62%. Сегодня мы приступили к одной из работ. Через год это строительство будет завершено и будут созданы хорошие условия. И народы заживут лучше, и наши доходы возрастут”.

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Версия на английском языке Shahin Mustafayev: "New bridge to prevent traffic jams on Iran-Azerbaijan border"
Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev: "Yeni körpü İran-Azərbaycan sərhədində yaranan tıxacların qarşısını alacaq"

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