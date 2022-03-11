Шахин Мустафаев: Новые коммуникационные связи будут способствовать развитию региона в целом

”Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Ираном о создании новых коммуникационных связей между Восточным Зангезуром и Нахчыванской АР через территорию Ирана внесет вклад в развитие транспортного сотрудничества двух стран".

”Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Ираном о создании новых коммуникационных связей между Восточным Зангезуром и Нахчыванской АР через территорию Ирана внесет вклад в развитие транспортного сотрудничества двух стран".

Как сообщает Report, об этом на 15-м заседании Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах заявил сопредседатель комиссии, заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев.

“На фоне сложившихся в регионе новых реалий новые коммуникационные связи будут способствовать развитию региона в целом”, - добавил он.