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Шахин Мустафаев: Новые коммуникационные связи будут способствовать развитию региона в целом

Шахин Мустафаев: Новые коммуникационные связи будут способствовать развитию региона в целом ”Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Ираном о создании новых коммуникационных связей между Восточным Зангезуром и Нахчыванской АР через территорию Ирана внесет вклад в развитие транспортного сотрудничества двух стран".
Инфраструктура
11 марта 2022 г. 20:07
Шахин Мустафаев: Новые коммуникационные связи будут способствовать развитию региона в целом

”Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Ираном о создании новых коммуникационных связей между Восточным Зангезуром и Нахчыванской АР через территорию Ирана внесет вклад в развитие транспортного сотрудничества двух стран".

Как сообщает Report, об этом на 15-м заседании Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах заявил сопредседатель комиссии, заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев.

“На фоне сложившихся в регионе новых реалий новые коммуникационные связи будут способствовать развитию региона в целом”, - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev: “İranla imzalanacaq sənəd nəqliyyat üzrə əməkdaşlığın inkişafına töhfə verəcək”

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