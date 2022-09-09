Шахин Мустафаев: Мы заинтересованы в нормализации отношений с Арменией

Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией.

Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с российскими и иранскими официальными лицами в Баку.

"Азербайджан уже заявил о готовности начать переговоры по мирному договору. Для нормализации ситуации в регионе нет другой альтернативы, кроме мира, и это может быть достигнуто, прежде всего, в рамках установления между Азербайджаном и Арменией межгосударственных отношений на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международных границ", - отметил он.

"Пункт 9 заявления от 9-10 ноября 2020 года предусматривает восстановление экономических и транспортных связей в регионе, открытие коммуникаций с целью создания транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчыванской АР. Для реализации деятельности функционирует рабочая группа под председательством премьер-министров трех стран", - отметил он.

Ш.Мустафаев добавил, что 30 августа в Москве состоялось 2-е заседание комиссии по делимитации государственной границы между двумя странами с участием заместителей премьер-министров Азербайджана и Армении.