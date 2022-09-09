О нас

Шахин Мустафаев: Мы заинтересованы в нормализации отношений с Арменией

Шахин Мустафаев: Мы заинтересованы в нормализации отношений с Арменией Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией.
Инфраструктура
9 сентября 2022 г. 12:39
Шахин Мустафаев: Мы заинтересованы в нормализации отношений с Арменией

Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с российскими и иранскими официальными лицами в Баку.

"Азербайджан уже заявил о готовности начать переговоры по мирному договору. Для нормализации ситуации в регионе нет другой альтернативы, кроме мира, и это может быть достигнуто, прежде всего, в рамках установления между Азербайджаном и Арменией межгосударственных отношений на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международных границ", - отметил он.

"Пункт 9 заявления от 9-10 ноября 2020 года предусматривает восстановление экономических и транспортных связей в регионе, открытие коммуникаций с целью создания транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчыванской АР. Для реализации деятельности функционирует рабочая группа под председательством премьер-министров трех стран", - отметил он.

Ш.Мустафаев добавил, что 30 августа в Москве состоялось 2-е заседание комиссии по делимитации государственной границы между двумя странами с участием заместителей премьер-министров Азербайджана и Армении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Shahin Mustafayev: Azerbaijan interested in normalization of relations with Armenia
Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev: "Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasında maraqlıyıq"

Самое читаемое

Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
Принц Уэльский Чарльз стал новым королем Великобритании
8 сентября 2022 г. 22:19
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
3 сентября 2022 г. 16:16
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
4 сентября 2022 г. 18:03
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
5 сентября 2022 г. 09:22
Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
ФотоБолее 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
6 сентября 2022 г. 08:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
6 сентября 2022 г. 11:03
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23
Управление Мелиорации и водного хозяйства завершило три тендера на 11 млн манатов
Управление "Мелиорации и водного хозяйства" завершило три тендера на 11 млн манатов
8 сентября 2022 г. 14:11
Товарооборот в столице вырос на 6%
Товарооборот в столице вырос на 6%
3 сентября 2022 г. 11:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi