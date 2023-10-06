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Шахин Мустафаев: Достигнута договоренность с Ираном о строительстве мостов в Зангилане и Нахчыване

Шахин Мустафаев: Достигнута договоренность с Ираном о строительстве мостов в Зангилане и Нахчыване Баку и Тегеран достигли договоренности о строительстве новых мостов в Зангиланском районе и на территории Нахчыванской Автономной Республики (НАР), которые позволят наладить регулярное сухопутное сообщение с Нахчываном через Иран.
Инфраструктура
6 октября 2023 г. 15:30
Шахин Мустафаев: Достигнута договоренность с Ираном о строительстве мостов в Зангилане и Нахчыване

Баку и Тегеран достигли договоренности о строительстве новых мостов в Зангиланском районе и на территории Нахчыванской Автономной Республики (НАР), которые позволят наладить регулярное сухопутное сообщение с Нахчываном через Иран.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом вице-премьер Шахин Мустафаев заявил журналистам в Зангилане.

Мустафаев отметил, что в рамках визита министра дорог и городского развития Ирана Мехрдада Базрпаша в Азербайджан, в частности, будут обсуждены вопросы развития транспортных связей между двумя странами. По его словам, за 8 месяцев текущего года грузоперевозки между Азербайджаном и Ираном увеличились на 41%. "Объем транзитных перевозок в свою очередь увеличился на 47%. Также на 57% вырос объем перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг", - сказал Мустафаев.

Вице-премьер подчеркнул, что после победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне в регионе сложились новые реалии, в том числе открыты новые возможности для развития транспортно-логистического сектора.

По его словам, принимаются меры, чтобы упростить транспортное сообщение с НАР, в частности, для перевозки грузов. Так, достигнута договоренность с Тегераном о строительстве новых мостов близ поселка Агбенд в Зангиланском районе и на территории Автономной Республики, сказал Мустафаев.

Мустафаев сообщил, что проекты мостов, которые позволят наладить регулярное сухопутное сообщение с Нахчываном через территорию Ирана, уже подготовлены.

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Версия на английском языке Shahin Mustafayev: Communication with Nakhchivan will be established by passing through Iran via new bridges
Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev: "Yeni körpülər vasitəsilə İran ərazisindən keçməklə Naxçıvanla bağlantı yaradılacaq"

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