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Шахин Мустафаев: Через Азербайджан проходят кратчайшие маршруты для поставок грузов из Китая в Европу

Шахин Мустафаев: Через Азербайджан проходят кратчайшие маршруты для поставок грузов из Китая в Европу Китай является одним из основных экономических и торговых партнеров Азербайджана: объем товарооборот в январе-июле этого года составил 2 млрд долларов, увеличившись на 21%.
Инфраструктура
26 сентября 2024 г. 20:05
Шахин Мустафаев: Через Азербайджан проходят кратчайшие маршруты для поставок грузов из Китая в Европу

Китай является одним из основных экономических и торговых партнеров Азербайджана: объем товарооборот в январе-июле этого года составил 2 млрд долларов, увеличившись на 21%.

Как сообщает Report, об этом заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев заявил на мероприятии, посвященном 75-летию со дня образования КНР.

Он также отметил, что сотрудничество в области инвестиций между странами интенсивно развивается: "В Азербайджане активно работают 256 коммерческих организаций с китайскими инвестициями. Мы продолжим оказывать необходимую поддержку китайским компаниям, чтобы они могли воспользоваться благоприятной бизнес-средой в Азербайджане".

По его словам, транзитные перевозки являются одним из основных направлений сотрудничества между двумя странами. "В Азербайджане реализованы масштабные проекты по транспортной инфраструктуре для увеличения транзитного потенциала. Транспортные коридоры, проходящие через нашу страну, Бакинский международный морской торговый порт, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и другие проекты формируют кратчайшие и наиболее эффективные маршруты для поставок грузов из Китая в Европу и обратно. В результате Азербайджан стал главным транспортным узлом региона", - сказал Мустафаев.

Заместитель премьера министра напомнил, что в настоящее время в Китае действуют шесть торговых домов Азербайджана и три винных дома.

По его словам, Азербайджан как страна, принимающая COP29, также заинтересована в опыте Китая в борьбе с изменениями климата.

"Мы приветствуем участие официальной делегации из Китая на COP29 и заинтересованы в передовом опыте Китая в борьбе с изменением климата. Чтобы обеспечить отечественное производство автобусов, было начато сотрудничество с китайской BYD Company Limited (BYD), подписано соглашение об импорте и вводе в эксплуатацию электробусов в рамках COP29. В рамках сотрудничества также предусмотрено создание отечественного производства, в том числе запасных частей, государственная гарантия на закупку и совместное финансирование в 2025 году”, - отметил Мустафаев.

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Версия на английском языке Shahin Mustafayev: Shortest routes for cargo deliveries from China to Europe pass through Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev: Çindən Avropaya malların tədarükü üçün ən qısa yollar Azərbaycandan keçir

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