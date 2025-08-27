Шахин Мустафаев: Будет создан новый маршрут, соединяющий Персидский залив с Черным морем

О нас

Инфраструктура
27 августа 2025 г. 12:03
После открытия автомобильных дорог на Южном Кавказе автомобильный маршрут Персидский залив-Нахчыван-Джебраил-Физули-Агдам-Евлах-Черное море станет новым маршрутом, соединяющим Персидский залив с Черным морем.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Шахин Мустафаев на специальном заседании Кабинета министров, посвященном визиту президента Ильхама Алиева в США.

"Благодаря климату и рельефу этот маршрут будет функционировать круглогодично", - отметил он.

Кроме того, Мустафаев добавил, что важными инфраструктурными проектами являются строительство автомобильных мостов через реку Араз: "Новые автомобильные мосты Агбенд-Келале и Ордубад-Сияхруд, помимо того, что станут дополнительной связью, соединяющей Восточный Зангезур с Нахчываном, также создадут возможности для крупномасштабных международных перевозок между странами региона".

Он напомнил, что несколько дней назад также был дан старт строительству железнодорожной линии Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу, которая соединит Турцию с Нахчываном: "Эта линия протяженностью 224 км, которая обеспечит доступ к европейским рынкам, будет иметь годовую перевалку грузов в 15 млн тонн. Наша страна играет важную роль в перевозке и перевалке транзитных грузов в обоих направлениях, поскольку она расположена на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг и обладает значительными инфраструктурными возможностями для бесперебойной перевозки грузов. В этом отношении наша страна превратилась в хаб перевалки и управления большими объемами грузов. Наряду со всем этим, открытие коммуникаций также заново сформирует энергетическую карту Южного Кавказа, особенно усилит роль Азербайджана как энергетического транзитера в Европу и мир".

По его словам, открытие коммуникаций - это историческая возможность для обеспечения мира в регионе.

"Азербайджан, в свою очередь, является сторонником стабильности и сотрудничества в регионе", - добавил вице-премьер.

Версия на английском языке Deputy MP: New route to be created connecting Gulf countries to Black Sea
Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev: "Körfəz ölkələrini Qara Dənizə bağlayacaq yeni marşrut yaradılacaq"

