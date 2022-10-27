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Шахин Мустафаев: Азербайджан расценивает решение Армении как имитацию выполнения обязательств

Шахин Мустафаев: Азербайджан расценивает решение Армении как имитацию выполнения обязательств Решение правительства Армении о создании трех КПП на границе с Азербайджаном мы расцениваем как имитацию выполнения своих обязательств по пункту 9 трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020-го года.
Инфраструктура
27 октября 2022 г. 14:57
Шахин Мустафаев: Азербайджан расценивает решение Армении как имитацию выполнения обязательств
Шахин Мустафаев

Решение правительства Армении о создании трех КПП на границе с Азербайджаном мы расцениваем как имитацию выполнения своих обязательств по пункту 9 трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020-го года.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев.

"Что касается вопроса ущемления суверенитета, то, напоминаю, что согласно пункту 9 заявления от 9/10 ноября 2020-го года, контроль за транспортным сообщением на территории Армении осуществляется Пограничной службой ФСБ России. На сколько этот факт ущемляет суверенитет, вопрос к правительству Армении. Потому что, во-первых, по результатам мониторинга, дороги, исходящие из этих точек, по рельефу и климатическим условиям большую часть года не пригодны для транспортного сообщения с Нахчываном и тем более для международных транзитных перевозок, что является одной из целей разблокировки", - подчеркнул Ш. Мустафаев.

Он отметил, что, как правило, КПП открываются по согласованию сторон, зеркально: "С Азербайджаном же на этот счет никаких согласований не было. Поэтому главной причиной невыполнения условий пункта 9, касающегося транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчываном, является нежелание Армении представить оптимальный маршрут автомобильной дороги, рекомендованный тем же мониторингом. Переговоры велись вокруг этого вопроса".

По словам Мустафаева, важное значение имеют также согласование режимов прохождения для международных транзитных перевозок и упрощенные режимы для так называемых внутренних перевозок на паритетной основе: "Таким образом, спекуляция вокруг тематики и имитация армянской стороны искажает суть 20-месячного переговорного процесса, ведет к его затягиванию и, в конечном итоге, к невыполнению Арменией своих обязательств".

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Версия на английском языке Shahin Mustafayev: Armenia’s decision is imitation
Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev: “Azərbaycan Ermənistanın qərarını imitasiya kimi qiymətləndirir"

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