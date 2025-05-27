Шахин Исмайлов: Азербайджан укрепляет статус ключевого звена евразийского транспортного взаимодействия

Азербайджан становится одной из ключевых стран в формировании евразийской транспортной системы.

Азербайджан становится одной из ключевых стран в формировании евразийской транспортной системы.

Как передает Report, об этом заявил начальник отдела международного сотрудничества Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Шахин Исмайлов на Международном круглом столе в Баку "Формирование транспортного каркаса Евразии и значимая роль Азербайджана в этом процессе".

"Один из важнейших маршрутов - коридор “Север–Юг” - сегодня приобретает все большее значение на фоне расширяющихся торговых связей. Этот маршрут является кратчайшим путем для доставки грузов между югом и севером Евразии. Азербайджан - единственная страна, имеющая сухопутные границы как с Россией, так и с Ираном. Благодаря своему стратегическому положению в западной части этого коридора, республика играет ключевую роль в его функционировании", - отметил Ш. Исмаилов.

Он подчеркнул, что Азербайджан завершил строительство железнодорожного участка до иранской границы и активно развивает пограничную инфраструктуру и логистические терминалы.

"Это позволило значительно увеличить объемы перевозок по данному направлению", - добавил представитель ведомства.