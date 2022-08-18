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Шахин Багиров: В ближайшее время будет подготовлена платформа по обмену информацией с Грузией и Турцией

Шахин Багиров: В ближайшее время будет подготовлена платформа по обмену информацией с Грузией и Турцией Азербайджан с самого начала поддерживал строительство проекта Баку-Тбилиси-Карс.
Инфраструктура
18 августа 2022 г. 14:40
Шахин Багиров: В ближайшее время будет подготовлена платформа по обмену информацией с Грузией и Турцией

Азербайджан с самого начала поддерживал строительство проекта Баку-Тбилиси-Карс.

Как передает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, временно исполняющий обязанности председателя Шахин Багиров на заседании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии в Баку.

Он отметил, что в связи с этим проектом на таможенную службу также ложится большая ответственность: “Наша цель - добиться быстрой и безотлагательной доставки грузов до пункта назначения. Для этого необходимо решить все необходимые вопросы, связанные с организацией таможенного дела. В этом вопросе нам следует работать сообща с Грузией и Турцией”.

Ш.Багиров отметил, что таможенная служба Азербайджана тесно сотрудничает с таможенными службами и Грузии, и Турции: “В течение ближайших 3 месяцев будет подготовлена электронная платформа по обмену информацией”.

Председатель Таможенного комитета отметил, что после разработки платформы по обмену информацией также решится вопрос с простаиванием поездов.

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Версия на английском языке Sahin Bagirov: Information exchange platform with Georgia, Turkiye will be developed in next 3 months
Версия на азербайджанском языке Şahin Bağırov: "Yaxın 3 ay ərzində Gürcüstan və Türkiyə ilə məlumat mübadiləsi platforması hazırlanacaq"

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