Шахин Багиров: В ближайшее время будет подготовлена платформа по обмену информацией с Грузией и Турцией

Шахин Багиров: В ближайшее время будет подготовлена платформа по обмену информацией с Грузией и Турцией

Азербайджан с самого начала поддерживал строительство проекта Баку-Тбилиси-Карс.

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Азербайджан с самого начала поддерживал строительство проекта Баку-Тбилиси-Карс. Как передает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета, временно исполняющий обязанности председателя Шахин Багиров на заседании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии в Баку. Он отметил, что в связи с этим проектом на таможенную службу также ложится большая ответственность: “Наша цель - добиться быстрой и безотлагательной доставки грузов до пункта назначения. Для этого необходимо решить все необходимые вопросы, связанные с организацией таможенного дела. В этом вопросе нам следует работать сообща с Грузией и Турцией”. Ш.Багиров отметил, что таможенная служба Азербайджана тесно сотрудничает с таможенными службами и Грузии, и Турции: “В течение ближайших 3 месяцев будет подготовлена электронная платформа по обмену информацией”. Председатель Таможенного комитета отметил, что после разработки платформы по обмену информацией также решится вопрос с простаиванием поездов. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Sahin Bagirov: Information exchange platform with Georgia, Turkiye will be developed in next 3 months