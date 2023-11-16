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Шахин Багиров: Сроки и затраты на пересечение границы будут сведены к минимуму

Шахин Багиров: Сроки и затраты на пересечение границы будут сведены к минимуму Автоматизированная система анализа рисков, внедрение которой начнется в ближайшее время, позволит минимизировать время и затраты на пересечение границы и таможенное оформление.
Инфраструктура
16 ноября 2023 г. 15:11
Шахин Багиров: Сроки и затраты на пересечение границы будут сведены к минимуму

Автоматизированная система анализа рисков, внедрение которой начнется в ближайшее время, позволит минимизировать время и затраты на пересечение границы и таможенное оформление.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров на международной конференции "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана“.

По его словам, с целью упрощения торговли таможенная служба провела работу по построению моделей рисков, основанных на самых современных математических алгоритмах управления рисками, и добилась значительных успехов.

"Таким образом, автоматизированная система анализа рисков, которая будет запущена в ближайшее время, минимизирует время и затраты на пересечение границы и таможенное оформление, внесет положительный вклад в импортно-экспортные, в том числе транзитные операции”, - сказал Багиров.

Он отметил, что после освобождения азербайджанских земель появились широкие возможности в рамках международных транспортно-логистических коридоров, проходящих через территорию страны. По его словам, одной из основных задач Государственного таможенного комитета является также содействие укреплению транзитного потенциала страны.

"Создание Транскаспийского таможенного транзитного портала обеспечит быстрое перемещение грузов по территории транзитных стран, создаст условия для эффективного контроля мультимодальных перевозок между сухопутными и морскими портами. При этом важное значение приобретает коридор Север-Юг. В связи с этим, в настоящее время между таможенными органами Азербайджана, России и Ирана ведется соответствующая работа по осуществлению предварительного обмена информацией.

Внедрение новой компьютеризированной транзитной системы Европейского союза с целью развития транзитного потенциала нашей страны также отражено в планах таможенного развития", - добавил Багиров.

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Версия на азербайджанском языке Şahin Bağırov: "Sərhədkeçmə və gömrük rəsmiləşdirilməsinə sərf olunan müddət və xərclər minimuma endirələcək"

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