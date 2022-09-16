Шахин Багиров проинспектировал пункт таможенного контроля на границе с Грузией

Шахин Багиров проинспектировал пункт таможенного контроля на границе с Грузией

Сегодня первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК), исполняющий обязанности председателя Шахин Багиров посетил расположенный на границе с Грузией таможенный пост "Мазымгара" Западного территориального главного тамож

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Сегодня первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК), исполняющий обязанности председателя Шахин Багиров посетил расположенный на границе с Грузией таможенный пост "Мазымгара" Западного территориального главного таможенного управления ГТК. Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете. Согласно информации, Ш.Багиров дал поручения по улучшению уровня обслуживания, осуществлению мер, способствующих ускорению международного транзита, недопущению задержек в процессах пересечения границы, эффективному осуществлению таможенного контроля. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram