О нас

Шахин Багиров проинспектировал пункт таможенного контроля на границе с Грузией

Шахин Багиров проинспектировал пункт таможенного контроля на границе с Грузией Сегодня первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК), исполняющий обязанности председателя Шахин Багиров посетил расположенный на границе с Грузией таможенный пост "Мазымгара" Западного территориального главного тамож
Инфраструктура
16 сентября 2022 г. 16:44
Шахин Багиров проинспектировал пункт таможенного контроля на границе с Грузией

Сегодня первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК), исполняющий обязанности председателя Шахин Багиров посетил расположенный на границе с Грузией таможенный пост "Мазымгара" Западного территориального главного таможенного управления ГТК.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, Ш.Багиров дал поручения по улучшению уровня обслуживания, осуществлению мер, способствующих ускорению международного транзита, недопущению задержек в процессах пересечения границы, эффективному осуществлению таможенного контроля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоŞahin Bağırov “Mazımqara” gömrük postunda mövcud vəziyyətlə tanış olub

Самое важное

МО: Информация об окружении азербайджанских военных является ложью
МО: Информация об окружении азербайджанских военных является ложью
16 сентября 2022 г. 16:17
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает справедливую позицию Пакистана по Джамму и Кашмиру
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает справедливую позицию Пакистана по Джамму и Кашмиру
16 сентября 2022 г. 10:21
Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Пакистана
ФотоПрезидент Азербайджана встретился с премьер-министром Пакистана
16 сентября 2022 г. 08:56
Блинкен: США приветствуют прекращение боев между Арменией и Азербайджаном
Блинкен: США приветствуют прекращение боев между Арменией и Азербайджаном
15 сентября 2022 г. 23:05
Генеральный секретариат ОИС выразил серьезную обеспокоенность военной провокацией Армении
Генеральный секретариат ОИС выразил серьезную обеспокоенность военной провокацией Армении
15 сентября 2022 г. 21:31
Президент Ильхам Алиев встретился в Самарканде с председателем КНР
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Самарканде с председателем КНР
15 сентября 2022 г. 21:22
Еще 21 военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана стал шехидом
Еще 21 военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана стал шехидом
15 сентября 2022 г. 13:25
В Агалы спустя 29 лет прозвучал первый звонок
ФотоВ Агалы спустя 29 лет прозвучал первый звонок
15 сентября 2022 г. 09:57
СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok
СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok
14 сентября 2022 г. 19:13
МО Азербайджана: Наши позиции в Лачыне подвергаются обстрелу из артустановок и минометов
МО Азербайджана: Наши позиции в Лачыне подвергаются обстрелу из артустановок и минометов
14 сентября 2022 г. 18:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi