Шахин Багиров: Азербайджан присоединится к двум международным конвенциям

Азербайджан намерен в ближайшем будущем присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита и Конвенции A.T.A.

Азербайджан намерен в ближайшем будущем присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита и Конвенции A.T.A.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров на Азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Баку.

"Турция уже присоединилась к Конвенции о процедуре совместного транзита, а Грузия планирует в ближайшем будущем. Азербайджан также намерен присоединиться. Это упростит двусторонние грузоперевозки со странами Европейского союза", - сказал он.

Второй конвенцией, к которой присоединится Азербайджан, является Таможенная конвенции о карнете A.T.A. для временного ввоза товаров (Конвенция A.T.A.), сказал Багиров.

"Согласно национальному законодательству Азербайджана, товары, временно ввозимые в нашу страну, освобождаются от определенных таможенных пошлин. Почти все требования Конвенции A.T.A. уже отражены в нашем законодательстве. Однако для внедрения дополнительных инструментов международного уровня мы планируем присоединиться и к данной конвенции", - сказал он.

В Баку 21 декабря проходит Азербайджано-турецкий инвестиционный форум, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и основания Турецкой Республики.