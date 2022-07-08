СГБ: Несколько льготных квартир MİDA приобретены с одинакового IP-адреса

"В ходе этапа выбора квартир, проведенного 30 марта 2022 года посредством электронной системы "Льготное жилье", было установлено, что несколько квартир были приобретены с одинакового IP-адреса".

"В ходе этапа выбора квартир, проведенного 30 марта 2022 года посредством электронной системы "Льготное жилье", было установлено, что несколько квартир были приобретены с одинакового IP-адреса".

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель Службы государственной безопасности (СГБ) Гюнель Гусейнова на совместном брифинге с Госагентством жилищного строительства (MİDA).

"Следственным управлением собрано достаточно доказательств по данному факту. Кроме того, следствие выявило следы кибератак. В процессе выбора льготного жилья 1 человек выбрал жилье за 6 секунд, 18 человек - за 7 секунд, 52 человека - за 8 секунд, 78 человек - за 10 секунд. Квартиры, выбранные таким образом, составляют более половины от общего количества квартир", - отметила она.