Северо-кавказское зерно пойдет на мировые рынки через транспортные пути Азербайджана

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Транспортно–логистические проекты Азербайджана создают благоприятные условия для развития сельского хозяйства южных регионов России. В частности, Северо-кавказский Федеральный Округ возлагает большие надежды на транспортную инфраструктуру Азербайджана в области экспорта зерна в страны Ближнего Востока.

Как сообщает Report, накануне перспективы реализации местного урожая зерна, новые направления экспорта и их логистику обсудили на круглом столе в Минсельхозе Ставрополя.

Экспорт ставропольского зерна вырос на 30% по сравнению с прошлогодним, но обострились транспортные проблемы.

Было отмечено, что перспективным направлением сбыта зерна остается так называемый "прикаспийский вектор", предполагающий активное использование железнодорожных транспортных систем Азербайджана и Грузии.

Дополнительным стимулом увеличения поставок обещает стать строительство зернового терминала на границе Азербайджана и Ирана, который появится на территории свободной экономической зоны "Астара". Это позволит увеличить объемы экспорта зерна в Иран, используя в качестве транзитного крупный порт Бандар-Аббас, с последующей отправкой в Саудовскую Аравию, Дубай и Египет.

Реализация совместного проекта российско-азербайджанской компании ЗАО "АзРусТранс" позволит Ставрополью увеличить объемы поставок пшеницы и других зерновых культур на экспорт в страны Прикаспийского региона по железной дороге Астара - Решт - Казвин уже с 2018 года, а также обеспечить выход на Махачкалинский морской торговый порт, который в ближайшей перспективе станет одним из основных каналов экспорта зерна на Юге России.