О нас
Аудио новости

Северная Корея приостановила ж/д сообщение с Китаем

Северная Корея приостановила ж/д сообщение с Китаем КНДР приостановила ж/д сообщение с Китаем из-за опасности COVID-19.
Инфраструктура
30 апреля 2022 г. 05:58
Северная Корея приостановила ж/д сообщение с Китаем

КНДР приостановила ж/д сообщение с Китаем из-за опасности COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщают корейские СМИ.

По данным источников, решение было принято в связи с волной коронавируса в Даньдуне, который находится на берегу реки Ялуцзян. Река является пограничной - Даньдун с лежащим на другом берегу корейским городом Синыйджу соединяет мост Китайско-корейской дружбы

Напомним, что китайские власти закрыли город на локдаун с 25 апреля, но поезда в Северную Корею ходили до 28-го числа, скорее всего, чтобы отправить в КНДР уже хранившиеся на складах товары.

Отметим, что грузовое железнодорожное сообщение между Китаем и КНДР было изначально остановлено в августе 2020 года и возобновлено в январе этого года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
ВидеоВ российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
25 апреля 2022 г. 05:17
Названа дата начала месяца Мухаррам
Названа дата начала месяца Мухаррам
25 апреля 2022 г. 13:08
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
23 апреля 2022 г. 18:19
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
25 апреля 2022 г. 04:08
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК
28 апреля 2022 г. 16:34
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
28 апреля 2022 г. 21:43
 Российские эксперты и политологи о V съезде азербайджанцев в Шуше
 Российские эксперты и политологи о V съезде азербайджанцев в Шуше
23 апреля 2022 г. 17:31
В Промпарке Азерсун пожар продолжается, на месте происшествия находится министр по чрезвычайным ситуациям
ФотоВ "Промпарке Азерсун" пожар продолжается, на месте происшествия находится министр по чрезвычайным ситуациям
29 апреля 2022 г. 00:39
Православные Азербайджана отмечают Пасху
ФотоПравославные Азербайджана отмечают Пасху
24 апреля 2022 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi