Северная Корея приостановила ж/д сообщение с Китаем

КНДР приостановила ж/д сообщение с Китаем из-за опасности COVID-19.

КНДР приостановила ж/д сообщение с Китаем из-за опасности COVID-19.

Как передает Report , об этом сообщают корейские СМИ.

По данным источников, решение было принято в связи с волной коронавируса в Даньдуне, который находится на берегу реки Ялуцзян. Река является пограничной - Даньдун с лежащим на другом берегу корейским городом Синыйджу соединяет мост Китайско-корейской дружбы

Напомним, что китайские власти закрыли город на локдаун с 25 апреля, но поезда в Северную Корею ходили до 28-го числа, скорее всего, чтобы отправить в КНДР уже хранившиеся на складах товары.

Отметим, что грузовое железнодорожное сообщение между Китаем и КНДР было изначально остановлено в августе 2020 года и возобновлено в январе этого года.