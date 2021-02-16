Сергей Павлов: Турция и Россия наладили взаимовыгодное сотрудничество

Новый железнодорожный маршрут по линии БТК был открыт в 2017 году, а в мае 2019 года Россия и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в области развития железнодорожных перевозок

Железнодорожные перевозки между Россией и Турцией внесут вклад в расширение торговых связей между двумя странами, в том числе в сельскохозяйственном и металлургическом секторе.

Как сообщает Report, об этом агентству Anadolu заявил первый заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Сергей Павлов.

Отправка первого контейнерного состава из Турции в Россию по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), завершившего свой маршрут 9 февраля, стала важным шагом на пути к расширению железнодорожной торговли, а также будет способствовать дальнейшему росту товарооборота между двумя странами.

По его словам, Турция и Россия наладили взаимовыгодное сотрудничество, которое опирается на исторические связи и демонстрирует стабильные и положительные показатели.

Благодаря началу контейнерных перевозок по железной дороге объем грузоперевозок между Россией и Турцией в 2020 году превысил 20 млн тонн, рост по сравнению с предыдущим годом составил 10 процентов, отметил Павлов.

Первый заместитель генерального директора ОАО РЖД напомнил, что новый железнодорожный маршрут по линии БТК был открыт в 2017 году, а в мае 2019 года Россия и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в области развития железнодорожных перевозок.

Павлов выразил готовность российской стороны предпринять все необходимые шаги для обеспечения регулярных грузоперевозок по железнодорожному маршруту БТК.

"По нашим оценкам, с точки зрения времени и тарифов этот маршрут будет выгоднее, нежели перевозки посредством других видов транспорта. Если мы не будем брать в расчет время погрузки и разгрузки, то время доставки составит 10 дней, что в среднем в два раза быстрее, чем доставка морским путем. Кроме того, железнодорожные перевозки не подвержены рискам, связанным с погодными условиями. Это также более безопасно с эпидемиологической точки зрения. Обеспечивает доставку грузов с минимальным контактом. Как известно, поезд с одним машинистом может заменить около 80 грузовиков и водителей", - сказал Павлов.

Отметив значимость расширения ассортимента перевозимых грузов, представитель РЖД сказал: "Наряду с перевозкой турецких потребительских товаров, обеспечение регулярных поставок в Россию плодоовощной продукции в холодильных контейнерах также увеличит железнодорожные перевозки.

Мы ведем работу с российскими перевозчиками по отправке древесины, бумажной продукции и зерна в контейнерах из России. Российские металлургические компании также заинтересованы в прямых железнодорожных перевозках в Турцию. В прошлом году через БТК магнитогорским металлургическим комбинатом было перевезено более 45 тыс. тонн металла”.

"В настоящее время мы работаем над увеличением доли железнодорожных перевозок во внешней торговле между Россией и Турцией. Разумеется, начало прямых железнодорожных перевозок между нашими странами облегчило эту задачу", - подчеркнул Павлов.