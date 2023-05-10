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Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено еще 100 квартир

Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено еще 100 квартир В связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева сегодня Министерство труда и социальной защиты населения предоставило еще 100 квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам войны в жилом комплексе Государственного агентст
Инфраструктура
10 мая 2023 г. 11:55
Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено еще 100 квартир

В связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева сегодня Министерство труда и социальной защиты населения предоставило еще 100 квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам войны в жилом комплексе Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) в поселке Говсан Сураханского района Баку, а также в Абшеронском, Шемкирском, Газахском, Гедабейском, Товузском, Уджарском, Евлахском, Ярдымлинском, Балакянском, Гахском, Бейлаганском, Сабирабадском, Саатлинском, Шекинском, Тертерском районах.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Семьям шехидов и инвалидам войны после 44-дневной Отечественной войны было предоставлено в общей сложности 4 760 квартир и частных домов, в том числе 260 в этом году и 13 560 за весь период реализации программы.

По поручению главы государства, в 2023 году гражданам этой категории будет предоставлено не менее 1 500 квартир и частных домов.

Граждане, которым было предоставлено жилье, выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid ailələri və müharibə əlillərinə 100 ev verilib

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