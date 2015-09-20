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    ​Семейство Audi A3 отметило двадцатилетний юбилей

    Компанией за двадцать лет реализовано 3647833 экземпляров этой модели

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Семейство Audi A3 отметило двадцатилетний юбилей, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. 

    18 сентября 1995 года в Ингольштадте с конвейера завода сошел первый A3. Наряду с этим модель открыла сегмент надёжных компактных премиум-хэтчбеков. Совместно с началом производства модели, к производству внедрен был инновационный подход, который позволил гарантировать высокое качество, а также эффективный выпуск на одной линии различных модификаций автомобиля. Компанией за двадцать лет реализовано 3647833 экземпляров этой модели. 

    Каждый третий автомобиль модели Audi в настоящий момент выступает представителем семейства A3. 

    Данный представитель в себя включает: A3 Cabriolet, A3 Sedan, A3 Sportback g-tron, A3 Sportback e-tron, A3 Sportback, Audi A3. Также требуется отметить, что данный автомобиль является прямым конкурентом моделям BMW 1-Series и Mercedes-Benz A-Class. 

    Audi A3  можно приобрести более чем в ста странах мира. 

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