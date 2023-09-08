Сели вызвали проблемы в движении транспорта на дороге Исмаиллы-Лахыдж

Селевые потоки вызвали проблемы в движении транспорта на участке дороги Исмаиллы-Лахыдж.

Селевые потоки вызвали проблемы в движении транспорта на участке дороги Исмаиллы-Лахыдж.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что селевые потоки, возникшие в результате интенсивных осадков в ночные и утренние часы, принесли с собой куски ила и горных пород на проезжую часть автомобильной дороги Исмаиллы-Лахыдж (на участках 15,8, 17,2 и 18,6 км).

Принимаются меры для обеспечения непрерывности и безопасности движения на указанных участках.

По данным агентства, на участке 15,8 км движение транспорта полностью восстановлено.