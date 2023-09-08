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Селевые воды повредили дорожную инфраструктуру в Габале

Селевые воды повредили дорожную инфраструктуру в Габале Селевые воды, вызванные проливными дождями, нанесли ущерб дорожной инфраструктуре и дорожным сооружениям Габалинского района.
Инфраструктура
8 сентября 2023 г. 13:22
Селевые воды повредили дорожную инфраструктуру в Габале

Селевые воды, вызванные проливными дождями, нанесли ущерб дорожной инфраструктуре и дорожным сооружениям Габалинского района.

Как сообщает Report, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

На автомобильных дорогах Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки (участок 65-85 км), Йемишанлы-Улудаш, Хамзали–Джигателли, Хырхатала, Габала-Бум-Гамарван селевые воды размыли дороги и заполнили проезжую часть, принеся с собой ил и обломки камней, повалили деревья, некоторые участки дорог пришли в негодность, водоотводные каналы вышли из строя. Кроме того, в результате интенсивных осадков на территории района селевые воды в Демирапаранчае смыли часть дороги в село Лаза.

В рамках проводимых Агентством работ обеспечена бесперебойность и безопасность движения на дорогах. В кратчайшие сроки обеспечен бесперебойный и безопасный въезд в село Лаза по альтернативной дороге с левого берега железной дороги.

Отмечается, что указанные территории находятся под контролем и продолжаются работы по восстановлению дорог.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSel suları Qəbələdə yol infrastrukturuna ziyan vurub

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