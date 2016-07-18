​Селевые потоки активизировали процессы развития оползней на автодорогах Азербайджана

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Интенсивные дожди и селевые потоки за последние несколько месяцев нанесли ущерб дорожному хозяйству примерно 20 районов Азербайджана. В частности, больше всего пострадали автомобильные дороги Дашкесанского, Гедабекского, Газахского, Товузского, Губинского, Гусарского, Шемахинского, Агсуинского, Исмаиллинского, Ярдымлинского, Лерикского, Шекинского и других районов.

Как сообщили Report в "Азеравтойол", интенсивные осадки активизировали процессы развития оползней на участках автодороги Баку-Шемахы-Евлах в Гобустанском и Шемахинском районах, Агсуинском перевале, а также на автодорогах Муганлы-Исмаиллы, Лянкяран-Лерик, Масаллы-Ярдымлы, Басгал-Сулут и др. В результате возникли кратковременные проблемы в передвижении автотранспортных средств. На указанные территории незамедлительно были привлечены специалисты для оценки масштабов стихийных бедствий.

В результате неотложных мер последствия стихийных бедствий на многих территориях были устранены в самые короткие сроки.