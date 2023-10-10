Сеймур Фаталиев: Необходимо донести до мира факты об уничтоженном в Армении культурном наследии

Азербайджан должен совместно с тюркскими государствами донести до мировой общественности факты об уничтоженном в Армении азербайджанском культурном наследии.

Азербайджан должен совместно с тюркскими государствами донести до мировой общественности факты об уничтоженном в Армении азербайджанском культурном наследии.

Как сообщает Report, об этом сказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел, генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО Сеймур Фаталиев на проходящей в Баку международной конференции на тему "Жизнеспособные и устойчивые города наследия".

"Некоторые образцы культурного наследия, исторические памятники Азербайджана находятся на территории современной Армении. Эта страна разрушила наше культурное наследие, исказила памятники. Эти образцы наследия, памятники также отражают историю тюркских народов", - сказал он.