Сеид Аббас Мусави: Азербайджан и Иран обсуждают новые проекты

В рамках визита заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева в Иран обсуждается реализация новых проектов между двумя странами, а также создание логистических и коммуникационных связей с Нахчываном через Иран.

В рамках визита заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева в Иран обсуждается реализация новых проектов между двумя странами, а также создание логистических и коммуникационных связей с Нахчываном через Иран.

Об этом Report сообщил посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави.

По его словам, в настоящее время в Иране находится делегация во главе с сопредседателем азербайджано-иранской государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах Шахином Мустафаевым: ”В рамках визита также обсуждаются экономические отношения, в том числе создание логистических и коммуникационных связей с Нахчываном через Иран".

Посол подчеркнул, что транзитный потенциал двух стран огромен: "Мы хотим, чтобы роль Азербайджана и Ирана в этой сфере еще больше возросла".

Он добавил, что между Азербайджаном и Ираном будут открыты еще два пограничных пункта - Худафарин и Парсабад: "Сейчас у нас есть 4 пограничных пункта (Астара, Джульфа, Билясувар и Шахтахтлы) с Азербайджаном”.

Напомним, что в 2021 году торговый оборот между Ираном и Азербайджаном составил 440 млн 810 тысяч долларов США. Экспорт в Иран составил 43 млн 287 тысяч долларов США, а импорт - 397 млн 523 тысяч долларов США.