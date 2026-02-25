AYNA запускает новый автобусный рейс из Баку в Лачын

С сегодняшнего дня автобусы, ранее курсировавшие по маршруту Баку–Лачын, будут следовать по направлению Лачын–Хакари–Зангилан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Автобусы будут отправляться из Бакинского международного автовокзального комплекса в Лачын ежедневно в 08:00, в обратном направлении - в 16:00.

Стоимость проезда составит 16,10 маната.

Промежуточной остановкой на маршруте станет село Агалы Зангиланского района. Стоимость проезда до него установлена в размере 13,80 маната.

Билеты можно приобрести исключительно онлайн через портал biletim.az. Напомним, что при приобретении билетов гражданами Азербайджана через портал или мобильное приложение пропуска для въезда на освобожденные от оккупации территории предоставляются автоматически.