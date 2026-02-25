Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    AYNA запускает новый автобусный рейс из Баку в Лачын

    Инфраструктура
    • 25 февраля, 2026
    • 09:23
    AYNA запускает новый автобусный рейс из Баку в Лачын

    С сегодняшнего дня автобусы, ранее курсировавшие по маршруту Баку–Лачын, будут следовать по направлению Лачын–Хакари–Зангилан.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Автобусы будут отправляться из Бакинского международного автовокзального комплекса в Лачын ежедневно в 08:00, в обратном направлении - в 16:00.

    Стоимость проезда составит 16,10 маната.

    Промежуточной остановкой на маршруте станет село Агалы Зангиланского района. Стоимость проезда до него установлена в размере 13,80 маната.

    Билеты можно приобрести исключительно онлайн через портал biletim.az. Напомним, что при приобретении билетов гражданами Азербайджана через портал или мобильное приложение пропуска для въезда на освобожденные от оккупации территории предоставляются автоматически.

    AYNA запускает новый автобусный рейс из Баку в Лачын
    AYNA запускает новый автобусный рейс из Баку в Лачын

    Баку Лачын Зангилан Хакари автобусный маршрут AYNA Село Агалы
    Фото
    Bakı-Laçın reysi üzrə ilk avtobus yola düşüb

    Последние новости

    09:34

    Экс-замгенпрокурора Кыргызстана приговорен к 12 годам тюрьмы

    В регионе
    09:27

    "Карабах" занимает 71-е место в мировом рейтинге за последние 5 лет, "Нефтчи" - 375-е

    Футбол
    09:23
    Фото

    AYNA запускает новый автобусный рейс из Баку в Лачын

    Инфраструктура
    09:17

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.02.2026)

    Финансы
    09:16

    Нефть подорожала после выхода оценки запасов сырья в США

    Энергетика
    09:11
    Фото

    Лейла Алиева и Алена Алиева посетили школу-интернат и центр STEAM в Губе

    Внутренняя политика
    09:07

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.02.2026)

    Финансы
    08:46

    Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

    Армия
    08:31

    Вучич проведет переговоры с Токаевым в Астане

    В регионе
    Лента новостей