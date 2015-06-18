Загульбинская дорога закрыта

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на некоторых автомобильных дорогах еще одного поселка Баку ограничено движение транспортных средств.

Как сообщает Report, Загульбинская дорога/II Бакинская кольцевая дорога будет перекрыта от 1-го до 2-го кольца с 05:30 до 20:40, от 2-го до 3-го кольца - с 06:30 до 18:40.

Отметим, что дороги перекрыты в связи с проведением в столице индивидуальных гонок на велосипеде среди мужчин и женщин в рамках I Европейских игр "Баку-2015".