Сегодня в Баку закроются несколько автодорог

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Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня вечером будет ограничено движение транспорта в Низаминском районе Баку, на съезде автомоста от проспекта Гейдара Алиева в направлении улицы Микаила Алиева.

Как сообщили Report в ОАО "Азеравтойол”, это связано с нанесением пешеходных полос, дорожной разметки, указательных линий в целях регулирования движения автотранспортных средств.

"Сегодня с 22:00 и до утра работы по нанесению дорожной разметки будут проводиться в Наримановском и Хатаинском районах столицы, дорожной развязке Ramstore (10-й заводской круг). Движение автотранспортных средств на этих территориях будет постепенно ограничиваться. Ограничения будут введены на полосах дороги, на которых проводятся работы. Движение на других полосах будет открыто. "Азеравтойол” рекомендует водителям быть предельно внимательными на указанных территориях", - говорится в информации.