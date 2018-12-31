Сегодня вход в метрополитен будет открыт до 2 часов ночи

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ По случаю праздника ЗАО "Бакинский метрополитен" работает в усиленном режиме.

Как сообщает Report, об этом отмечается в заявлении структуры.

Согласно информации, на станции, расположенные в центре города и близ мест проведения массовых праздничных мероприятий, привлечена дополнительная рабочая сила. В случае необходимости, на линию будут запущены дополнительные составы. Кроме того, в связи с предстоящими массовыми праздничными мероприятиями в столице и фейерверком вход в метрополитен будет открыт до 2 часов ночи.