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    Сегодня вход в метрополитен будет открыт до 2 часов ночи

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ По случаю праздника ЗАО "Бакинский метрополитен" работает в усиленном режиме.  

    Как сообщает Report, об этом отмечается в заявлении структуры. 

    Согласно информации, на станции, расположенные в центре города и близ мест проведения массовых праздничных мероприятий, привлечена дополнительная рабочая сила. В случае необходимости, на линию будут запущены дополнительные составы. Кроме того, в связи с предстоящими массовыми праздничными мероприятиями в столице и фейерверком вход в метрополитен будет открыт до 2 часов ночи. 

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