​Сегодня вечером закроется еще один участок проспекта Гара Гараева – ФОТО - ВИДЕО

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Движение на перекрытом в связи с ремонтными работами участке дороги на пересечении проспекта Гара Гараева с улицей Рустама Рустамова (площадь Дакара) сегодня вечером будет полностью восстановлено.

Как сообщили Report в ОАО "Азеравтойол", сейчас на дороге ведутся работы по дорожной разметке, по завершении которых участок перед станцией метро "Нефтчиляр" будет сдан в эксплуатацию.

Завтра утром начнутся ремонтные работы на второстепенной дороге между проспектом Ширина Мирзоева (м. "Гара Гараев") и улицей Рустама Рустамова (м. "Нефтчиляр"). С завтрашнего дня дорога будет закрыта для движения транспортных средств. Отметим, что протяженность второстепенной дороги 750 м, ширина – 12 м.