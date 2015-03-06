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    ​Сегодня вечером одна из главных улиц Баку закроется на ремонт

    Ремонтные работы на этой улице продолжатся до 7 марта

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Сегодня вечером на одной из вспомогательных дорог по проспекту Гейдара Алиева движение автотранспорта будет ограничено. Об этом Report сообщил пресс-секретарь ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта Пюнхан Мурсалиев.

    Он сообщил, что вспомогательная дорога по проспекту Гейдара Алиева, начиная с дорожной развилки Беюк Шор в направлении города и до дорожной развилки перед торговым центром "Bazarstore", будет закрыта на ремонт сегодня с 21:00.

    Предполагается завершить ремонтные работы на этой улице 7 марта в утренние часы. 

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