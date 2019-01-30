Сегодня в ряде мест в Баку и на Абшероне приостановят подачу воды

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бинагадинском районе столицы, а также в поселках Сарай и Джейранбатан Абшеронского района будут ограничения в подаче питьевой воды.

Об этом сообщили Report в ОАО "Азерсу".

В сообщении говорится, что отключение связано с реконструкцией магистральной водопроводной трубы.

Структура приносит свои извинения абонентам за доставленные неудобства.