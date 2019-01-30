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    Сегодня в ряде мест в Баку и на Абшероне приостановят подачу воды

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бинагадинском районе столицы, а также в поселках Сарай и Джейранбатан Абшеронского района будут ограничения в подаче питьевой воды.

    Об этом сообщили Report в ОАО "Азерсу".

    В сообщении говорится, что отключение связано с реконструкцией магистральной водопроводной трубы.

    Структура приносит свои извинения абонентам за доставленные неудобства.

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