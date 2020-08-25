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Report Georgia

Сегодня в ряде районов не будет воды 

Сегодня в ряде районов не будет воды  Потребителям рекомендуется экономно расходовать питьевую воду
Инфраструктура
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25 августа 2020 г. 12:12
Сегодня в ряде районов не будет воды 
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В связи с помутнением Куры и временным приостановлением работы водоочистительных установок, будет ограничена подача питьевой воды в Ширванский, Гаджигабульский, Сальянский, Билясуварский, Саатлинский, Сабирабадский районы, в села, расположенные вдоль магистральных трубопроводов, а также  в некоторые части Гарадагского, Сабаильского и Бинагадинского районов Баку.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азерсу".

Потребителям рекомендуется экономно расходовать питьевую воду. "Азерсу" приносит извинения за причиненные неудобства.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün ölkənin bir sıra yerlərində su kəsiləcək

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