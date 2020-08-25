Сегодня в ряде районов не будет воды

Потребителям рекомендуется экономно расходовать питьевую воду

В связи с помутнением Куры и временным приостановлением работы водоочистительных установок, будет ограничена подача питьевой воды в Ширванский, Гаджигабульский, Сальянский, Билясуварский, Саатлинский, Сабирабадский районы, в села, расположенные вдоль магистральных трубопроводов, а также в некоторые части Гарадагского, Сабаильского и Бинагадинского районов Баку.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азерсу".

Потребителям рекомендуется экономно расходовать питьевую воду. "Азерсу" приносит извинения за причиненные неудобства.