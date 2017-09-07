Сегодня в Одессе подпишут протокол о развитии международного железнодорожного маршрута "Юг - Запад - Юг"

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Одессе приступила к работе группа по развитию международного транспортного маршрута Юг-Запад. Ее участники - железнодорожники из 5 стран.

Как передает Report со ссылкой на Ukrinform, об этом сообщила компания "Украинская железная дорога".

По информации, руководители железных дорог Украины, Ирана, Азербайджана, Грузии и Польши подпишут протокол заседания координационного комитета о развитии международного транспортного маршрута "Юг - Запад - Юг".

"Проект развития маршрута предусматривает организацию контейнерных грузоперевозок из Индии/стран Персидского залива через Иран, Азербайджан, Грузию, Украину, Польшу в страны ЕС и обратно", - говорится в сообщении.

Отметим, что доставлять грузы этим транспортным маршрутом удастся втрое быстрее, чем альтернативными - 12 дней вместо 35-37 дней. В настоящее время осуществляется работа по развитию контейнерных перевозок грузов на маршруте, также разработаны единые тарифы и единые документы. Кроме усовершенствования инфраструктуры, группа будет работать над привлечением на транспортный маршрут больших объемов грузов.

Заседание Координационного комитета по развитию международного транспортного маршрута состоится сегодня. Напомним, что маршрут Юг-Запад (5311 км) пролегает через Славкув - Паромная (1364 км), Паромная - Батуми (1050 км), Батуми - Баку - Астара (982 км), Астара - Бендер-Аббас (1915 км).