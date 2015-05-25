​Сегодня в Баку закроются основные дороги - СПИСОК

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку с 16:30 до 00:00 будет перекрыт ряд автомобильных дорог. Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), будет ограничено и изменено направление движения на всех улицах и проспектах, пересекающихся с проспектом Нефтчиляр, проспекте Гейдара Алиева (до Сабунчинского моста), от 14-го км Сальянского шоссе в направлении центра города, от улицы Микаил Мушфига - Парламентского проспекта в направлении центра города, улицах Юсифа Сафарова, Зарифы Алиевой, Ниязи, Мехди Гусейна, Лермонтова, проспекте Азадлыг, а также улицах и проспектах, прилегающих к территориям, где будут проводиться I Европейские игры.

В качестве альтернативы водители могут воспользоваться дорогой от Сабунчинского моста к поселку Бакиханова, Говсанской дороге (бетонная дорога), от Локбатанского круга к внешней кольцевой дороге, от поселка Баил через 20-й участок к поселку Бадамдар, от улиц Ханлара и Нефтчи Гурбана к дворцу Гюлюстан.