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Сегодня в Баку и ряде населенных пунктов Гаджигабульского района ожидаются перебои в газоснабжении

Сегодня в Баку и ряде населенных пунктов Гаджигабульского района ожидаются перебои в газоснабжении Сегодня, 20 мая, в Баку и ряде населённых пунктов Гаджигабульского района ожидаются перебои в газоснабжении.
Инфраструктура
20 мая 2025 г. 09:00
Сегодня в Баку и ряде населенных пунктов Гаджигабульского района ожидаются перебои в газоснабжении

Сегодня, 20 мая, в Баку и ряде населённых пунктов Гаджигабульского района ожидаются перебои в газоснабжении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В Сабунчинском и Сураханском районах Баку с 10:00 в связи с ремонтно-восстановительными работами будет приостановлена подача газа на улице Низами, в районе Ляиш баглары и поселке Маштага, а также на улицах О.Шабанова, Э.Гасымова, Р.Абдуллаева, Ф.Байрамова, Г.Гулиева, Э.Мамедова, И.Ахлиманова, Денизкянары, Мектебли, Бахча, И.Мамедова, Ш.Зиядова, С.Гылманова, в районе совхоза "Зейтун", в переулках Гушчулуг, Сахиль и на территории Баглар в поселке Говсан.

В то же время в городе Ширване и некоторых населенных пунктах Гаджигабульского района с 10:00 будет временно прекращено газоснабжение на улицах М.А.Сабира и Г.Джавида в поселке Байрамлы (522 абонента), а также в поселках Навахи, Пирсаат и селе Навахи (1 231 абонент).

Подача газа будет возобновлена после завершения ремонтных работ.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycanın bəzi hissələrində qaz olmayacaq

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