​Сегодня в Баку закрыты 12 улиц и 6 проспектов -CПИСОК

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Сегодня с 05.30 до 21.00 на некоторых центральных улицах Баку движение транспорта ограничено либо полностью, либо частично.

Как сообщает Report, это связано с проходящей в рамках Европейских игр "Баку-2015" дорожной велогонкой среди мужчин и женщин.

Так, в связи с велогонкой, которая начнется и завершится на площади Азадлыг, движение транспорта ограничено на нижеследующих улицах и проспектах: улица Узеира Гаджибейли, проспект Бюльбюля, улица Рихарда Зорге, улица Рашида Бейбутова, проспект Нефтчиляр, улица Зарифы Алиевой, улица Азиза Алиева, проспект Истиглалийят, улица Лермонтова, улица Теймура Эльчина, улица Мехти Гусейна, Парламентский проспект, улица Ландау, улица Аббасгулу Ага Бакиханова, улица Самеда Вургуна, улица Шамси Бадалбейли, проспект Иншаатчылар и проспект Гусейна Джавида.

Отметим, что передвижение транспортных средств вдоль маршрута дорожной велогонки запрещается.

Данные дорожные перекрестки будут контролироваться сотрудниками дорожной полиции.

Также запрещается парковка транспортных средств вдоль маршрута дорожной велогонки.

На карте указаны дороги, движение транспорта по которым ограничено, а также предоставлены сведения о маршруте дорожной велогонки.