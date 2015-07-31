​Сегодня полностью перекроют одну из центральных дорог Баку

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Сегодня с 22:00 до 05:00 утра на основной дороге на проспекте Гейдара Алиева, на отрезке от Центра Гейдара Алиева до дорожной развязки "Беюк-Шор", планируются работы по окраске горизонтальных линий в обоих направлениях дороги.

Как сообщили Report из ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта, по этой причине в указанные часы на данном отрезке проспекта движение транспорта будет полностью ограничено. Водители смогут беспрепятственно продолжить свой путь по боковым дорогам проспекта.