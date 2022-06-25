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Сегодня первый автобус отправился в Физули

Сегодня первый автобус отправился в Физули «Сегодня отправился наш третий регулярный автобусный рейс на освобожденные территории».
Инфраструктура
25 июня 2022 г. 07:27
Сегодня первый автобус отправился в Физули

"Сегодня отправился наш третий регулярный автобусный рейс на освобожденные территории".

Как передает Report, об этом заявил глава Государственной службы автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Анар Рзаев.

"На первом этапе автобусы регулярного рейса по маршруту Баку-Физули-Баку будут курсировать один раз в неделю. В целях обеспечения безопасности перевозок автобусы будут сопровождаться экипажами автомобилей дорожно-патрульной службы МВД, предусмотрено также присутствие в автобусах сотрудников полиции.

Пассажиры смогут посетить в Физули сельскую мечеть Мердинли, центр города и Международный аэропорт Физули.

На следующем этапе, проведя соответствующие работы планируется увеличить частоту рейсов. На сегодняшний день вместимость автобуса составляет 59 человек. Все билеты на этот рейс были проданы.

Продажа билетов осуществляется онлайн на портале www.yolumuzqarabaga.az", - отметил Анар Рзаев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıdan Füzuliyə ilk müntəzəm avtobus reysi açılıb

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