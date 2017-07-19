Сегодня открывается авиасообщение между Баку и Красноярском

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Сегодня открывается прямой авиарейс из Красноярска (международный аэропорт Емельяново) в Баку.

Как сообщает Report, полеты будет выполнять российская авиакомпания Nordwind Airlines.

Регулярные рейсы будут осуществляться каждую среду до 4 октября.

Время вылета из Красноярска в 11:50, время прибытия в Баку 14:05 местного времени. Время вылета из Баку 16:25, время прибытия в Красноярск - 00:10. Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800.

Напомним, что сейчас авиакомпания İrAero также выполняет полеты из Красноярска в Баку.

Первый рейс по маршруту Красноярск-Баку состоялся 21 июня. Полеты по летнему расписанию продлятся до 25 октября.

NordwindAirlines осуществляет деятельность с 2008 года и выполняет полеты в 52 города 11 стран.