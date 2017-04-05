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    Сегодня ночью в Баку перекроют еще 3 дороги

    Предусмотрено повторное нанесение пешеходных полос, дорожной разметки, указательных линий

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня ночью будет ограничено движение транспорта на улицах Хагани, А.С.Пушкина и Рихарда Зорге в Насиминском и Сабаильском районах столицы.

    Как сообщили Report из ОАО "Азеравтойол", на указанных улицах предусмотрено повторное нанесение пешеходных полос, дорожной разметки, указательных линий.

    "К работам приступят с 22:00 и завершат к утру. ОАО "Азеравтойол" просит водителей отнестись к вопросу с пониманием и быть более внимательными на указанных отрезках дорог", - отмечается в информации. 

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