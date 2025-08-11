О нас

Сегодня на улице Улугбека в Баку будет ограничено движение транспорта

Сегодня на улице Улугбека в Баку будет ограничено движение транспорта
Инфраструктура
11 августа 2025 г. 15:26
Сегодня на улице Улугбека в Баку будет ограничено движение транспорта

Сегодня в Баку с 18:00 в связи с ремонтными работами дороги будет ограничено движение транспорта на участке улицы Улугбека.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, ограничения коснутся участка от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до улицы Ага Нематулла.

Ремонт проводится на дороге от улицы Гасана Алиева параллельно проспекту Зии Буньядова до станции метро "Короглу".

"Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлением движения", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakının Uluqbəy küçəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

Самое важное

Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi