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    Сегодня на проспекте Гейдара Алиева будет восстановлено движение

    На вспомогательной дороге проспекта сегодня будет ограничено движение

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня вечером в связи с окончанием ремонтных работ на основной дороге проспекта Гейдара Алиева будет восстановлено движение транспортных средств.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    В то же время, в ночь с 20 на 21 апреля в связи с ремонтными работами будет полностью ограничено движение транспортных средств на участке вспомогательной дороги проспекта Гейдара Алиева от дорожной развязки Беюкшор до Центра Гейдара Алиева.

    Водителям в качестве альтернативы рекомендуется воспользоваться основной дорогой проспекта Гейдара Алиева и проспектом Зии Буньядова. 

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