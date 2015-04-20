Сегодня на проспекте Гейдара Алиева будет восстановлено движение

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня вечером в связи с окончанием ремонтных работ на основной дороге проспекта Гейдара Алиева будет восстановлено движение транспортных средств.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

В то же время, в ночь с 20 на 21 апреля в связи с ремонтными работами будет полностью ограничено движение транспортных средств на участке вспомогательной дороги проспекта Гейдара Алиева от дорожной развязки Беюкшор до Центра Гейдара Алиева.

Водителям в качестве альтернативы рекомендуется воспользоваться основной дорогой проспекта Гейдара Алиева и проспектом Зии Буньядова.