​Сегодня на проспекте Гейдара Алиева будет ограничено движение автотранспорта

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта с целью улучшения регулирования движения автотранспорта в столице, проводит работы по освежению и нанесению на асфальтовое покрытие дорожных полос, разметок и пешеходных переходов.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерйолсервис", сегодня с 17:00 на проспекте Гейдара Алиева, начиная с дорожного узла Бёюкшор и до Сураханского дорожного узла, будут проводится работы по освежению и нанесению на проезжую часть дороги горизонтальных разметочных линий. В связи с этим, в указанное время, частично будет ограничено движение автотранспорта на этом участке дороги.