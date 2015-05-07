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    ​Сегодня на проспекте Гейдара Алиева будет ограничено движение автотранспорта

    Движение будет ограничено сегодня с 17:00

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта с целью улучшения регулирования движения автотранспорта в столице, проводит работы по освежению и нанесению на асфальтовое покрытие дорожных полос, разметок и пешеходных переходов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерйолсервис", сегодня с 17:00 на проспекте Гейдара Алиева, начиная с дорожного узла Бёюкшор и до Сураханского дорожного узла, будут проводится работы по освежению и нанесению на проезжую часть дороги горизонтальных разметочных линий. В связи с этим, в указанное время, частично будет ограничено движение автотранспорта на этом участке дороги. 

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