Сегодня электрички Баку-Сумгайыт-Баку не будут работать в первой половине дня - ФОТО

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Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В результате аварии на основной узловой подстанции в Мингячевире пассажирские поезда из регионов прибывают на Бакинскую пассажирскую станцию с опозданием.

Об этом сообщила Report начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадирова.

"Доводим до сведения пассажиров, что из-за проблем с электроснабжением на всей территории страны сегодня (3 июля) в первой половине дня не будут работать электрички Баку-Сумгайыт-Баку", - добавила она.